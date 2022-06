Il discorso di Vladimir Putin agli studenti: «La Russia aumenterà la sua forza e sovranità» (Di mercoledì 1 giugno 2022) «La Russia non potrà che aumentare la sua forza, indipendenza e sovranità», così il presidente russo Vladimir Putin ha parlato in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei bambini. Come riportato dall’agenzia di stampa Tass, nel video discorso diffuso dal teatro Bolshoi, il capo del Cremlino si è congratulato con gli studenti, i loro genitori e i loro insegnanti: «State vivendo e crescendo rapidamente. Sono fiducioso che in questo mondo complicato, la Russia non potrà che aumentare la sua forza». Leggi anche: Putin: «Nessun “poliziotto globale” può fermarci. La Russia sta diventando più forte» Russia, Putin in ospedale per visitare i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Lanon potrà che aumentare la sua, indipendenza e», così il presidente russoha parlato in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei bambini. Come riportato dall’agenzia di stampa Tass, nel videodiffuso dal teatro Bolshoi, il capo del Cremlino si è congratulato con gli, i loro genitori e i loro insegnanti: «State vivendo e crescendo rapidamente. Sono fiducioso che in questo mondo complicato, lanon potrà che aumentare la sua». Leggi anche:: «Nessun “poliziotto globale” può fermarci. Lasta diventando più forte»in ospedale per visitare i ...

