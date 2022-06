I BTS alla Casa Bianca per parlare di razzismo contro gli asiatici: Tucker Carlson fa infuriare la Army (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è tenuto ieri, martedì 31 maggio, l’incontro dei BTS alla Casa Bianca. I Bangtan Boys sono stati invitati dall’amministrazione di Joe Biden nell’ultimo giorno del mese del Patrimonio dell’Asia Americana e delle Isole del Pacifico. I BTS alla Casa Bianca Lo scopo dell’intervento della band k-pop di Seul è stato quello di parlare di inclusione, una realtà resa difficile durante il mandato dell’ex presidente Donald Trump e, specie negli ultimi 2 anni, dalla pandemia scoppiata proprio in territorio asiatico. Così i BTS alla Casa Bianca hanno voluto chiudere un cerchio. La band è stata introdotta dall’addetta stampa Karine Jean-Pierre e hanno iniziato il loro discorso in lingua ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è tenuto ieri, martedì 31 maggio, l’indei BTS. I Bangtan Boys sono stati invitati dall’amministrazione di Joe Biden nell’ultimo giorno del mese del Patrimonio dell’Asia Americana e delle Isole del Pacifico. I BTSLo scopo dell’intervento della band k-pop di Seul è stato quello didi inclusione, una realtà resa difficile durante il mandato dell’ex presidente Donald Trump e, specie negli ultimi 2 anni, dpandemia scoppiata proprio in territorio asiatico. Così i BTShanno voluto chiudere un cerchio. La band è stata introdotta dall’addetta stampa Karine Jean-Pierre e hanno iniziato il loro discorso in lingua ...

