(Di mercoledì 1 giugno 2022)SCAFATI – UCC ASSIGECO PIACENZA 77-59SCAFATI: Mobio 6, Daniel 12, Grimaldi, Perrino, Parravicini, De Laurentiis 6, Clarke 19, Rossato 10, Cournooh 10, Monaldi 6, Cucci 3, Ikangi 5. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco. UCC ASSIGECO PIACENZA: Bellan 8, Kohs 4, Seck, Davoe 15, Galmarini 2, Gajic 7, Pascolo 12, Guariglia 6, Querci, Sabatini 5. Allenatore: Salieri Stefano. Assistenti Allenatori: Grazzini Gabriele, Farina Fabio. ARBITRI: Ursi Stefano di Livorno, Caforio Angelo di Brindisi, Radaelli Roberto di Rho (Mi). NOTE: Parziali: 23-19; 23-12; 19-12; 12-16. Falli: Scafati 24; Piacenza 19. Usciti per cinque falli. Con una autentica prova di forza, laScafati asfalta 77-59 l’UCC Assigeco Piacenza nel fortino del PalaMangano, si aggiudica 3-2 la semiplayoff del ...

Pubblicità

LCronache : Givova strepitosa, la finale di A2 è tua | Cronache Salerno -

Cronache Salerno

Non sono bastati due tempi supplementari alla Givova Scafati per agguantare la finale playoff. In gara quattro della semifinale di A2 contro l'Assigeco Piacenza e Givova Scafati, al ...