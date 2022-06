Festa della Repubblica: Mattarella dichiara “Italia cerca via d’uscita per conflitto Ucraina” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di Mattarella nel tradizionale ricevimento al Quirinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole dinel tradizionale ricevimento al Quirinale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiCultura : Concerto per la Festa della Repubblica, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del @Quirinale. Il M° Myung-Whung Chu… - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - fattoquotidiano : Nato sulla scia dello stupro subito da una 18enne di Pamplona alla festa di San Fermino, il nuovo testo approvato r… - comitesmessico : RT @puntodincontro: Città del Messico omaggia l'Italia in occasione della Festa della Repubblica - pranchere : A brave speech by President Sergio Mattarella #standwithUkraine #Festa della Repubblica -