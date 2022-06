Empoli, UFFICIALE: Andreazzoli non è più l’allenatore (Di mercoledì 1 giugno 2022) del club toscano. Il comunicato Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) del club toscano. Il comunicatoFootball Club comunica che Aurelionon sarà alla guida dell’nella prossima stagione sportiva. Ad Aureliova un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

