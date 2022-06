CorSport: il Napoli offre 13 milioni per Deulofeu, l’Udinese ne vuole 25 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli punta Gerard Deulofeu, dell’Udinese, ma c’è ancora una distanza notevole tra domanda e offerta, scrive il Corriere dello Sport. “Il Napoli ha chiesto con tanto di offerta ufficiale: 13 milioni di euro o giù di lì. Risposta: la valutazione di partenza del giocatore è 25 milioni, e ciò significa che le parti sono ancora lontane. Molto lontane. Lui però piace, un bel po’, ma l’idea è che il mercato del Napoli si sbloccherà nel momento in cui saranno chiare le posizioni dei giocatori in scadenza, dunque Mertens e Ospina, e poi di altri che potrebbero anche cambiare un po’ a sorpresa: tipo Politano”. Su Deulofeu c’è anche l’Atletico Madrid. Le parti si riaggiorneranno. Intanto, c’è anche la trattativa per Bernardeschi: “si tratta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilpunta Gerard, del, ma c’è ancora una distanza notevole tra domanda e offerta, scrive il Corriere dello Sport. “Ilha chiesto con tanto di offerta ufficiale: 13di euro o giù di lì. Risposta: la valutazione di partenza del giocatore è 25, e ciò significa che le parti sono ancora lontane. Molto lontane. Lui però piace, un bel po’, ma l’idea è che il mercato delsi sbloccherà nel momento in cui saranno chiare le posizioni dei giocatori in scadenza, dunque Mertens e Ospina, e poi di altri che potrebbero anche cambiare un po’ a sorpresa: tipo Politano”. Suc’è anche l’Atletico Madrid. Le parti si riaggiorneranno. Intanto, c’è anche la trattativa per Bernardeschi: “si tratta ...

