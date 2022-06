Chiamata urgente da Rai 1 | Stefano De Martino convocato in studio | deve presentare lui

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ballerino e conduttore è ormai sulle ali del successo.de, infatti, non si ferma più: ora lo vogliono anche su Rai1de(Youtube)Nato come concorrente di Amici di Maria de Filippi,denel corso degli anni ha costruito una carriera incredibile. Sempre nel talent di Canale5, ha sperimentato la conduzione presentando quotidianamente il daytime con Marcello Sacchetta. Qui si è appassionato a questo mondo e, nel giro di poco tempo, ha lasciato Mediaset per andare in Rai. È su Rai2 che si è fatto conoscere dal grande pubblico, alla conduzione di “Made in Sud” e “Stasera Tutto è Possibile“. Nelle ultime ore, però,desembra aver ricevuto una proposta incredibile dal principale canale della Rai: ...