Calci al gatto, per Zouma 180 ore di lavori sociali e niente felini per 5 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il difensore francese del West Ham Kurt Zouma dovrà svolgere 180 ore di servizi sociali dopo essere stato giudicato colpevole di maltrattamenti ai danni del proprio gatto. Al 27enne, che si è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il difensore francese del West Ham Kurtdovrà svolgere 180 ore di servizidopo essere stato giudicato colpevole di maltrattamenti ai ddel proprio. Al 27enne, che si è ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Calci al gatto, per Zouma 180 ore di lavori sociali e niente felini per 5 anni - ETGazzetta : Calci al gatto, per Zouma 180 ore di lavori sociali e niente felini per 5 anni - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Calci e schiaffi al gatto, Zouma del West Ham condannato a 180 ore di servizi sociali - Informa_Press : Arrivata la sentenza per #Zouma, il calciatore che prese a calci il suo #gatto ?? - Luxgraph : Calci e schiaffi al gatto, Zouma del West Ham condannato a 180 ore di servizi sociali #corriere #news #2022 #italy… -