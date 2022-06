(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il genio del paradosso ha preso possesso della maglia azzurra e non la molla più. Un giochino sadico, il suo. La "Finalissima" di stasera nel tempio di Wembley, davanti a 86mila spettatori, il suo ...

sportli26181512 : Azzurri, antieroi dei due mondi -

Corriere dello Sport

Il genio del paradosso ha preso possesso della maglia azzurra e non la molla più. Un giochino sadico, il suo. La "Finalissima" di stasera nel tempio di Wembley, davanti a 86mila spettatori, il suo ...Il genio del paradosso ha preso possesso della maglia azzurra e non la molla più. Un giochino sadico, il suo. La "Finalissima" di stasera nel tempio di Wembley, davanti a 86mila spettatori, il suo ... Azzurri, antieroi dei due mondi Il genio del paradosso ha preso possesso della maglia azzurra e non la molla più. Un giochino sadico, il suo. La “Finalissima” di stasera nel tempio di Wembley, davanti a 86mila spettatori, il suo cap ...