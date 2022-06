2 giugno, Mattarella agli ambasciatori: “Si punti alla pace, la Russia ritiri le truppe”. Non invitati i diplomatici di Mosca e Minsk (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di “comunità” riferendosi al gruppo di ambasciatori accreditati a Roma, nel corso del suo discorso al Quirinale per la Festa della Repubblica. Una comunità della quale non sembrano far parte, al momento, i diplomatici di Russia e BieloRussia, non invitati a prendere parte alla cerimonia. Anche perché è la guerra in Ucraina il tema che ha occupato la quasi totalità del discorso del capo dello Stato, tornato a chiedere un nuovo sforzo per la pace alla comunità internazionale con l’obiettivo di arrivare “al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina”. “Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha parlato di “comunità” riferendosi al gruppo diaccreditati a Roma, nel corso del suo discorso al Quirinale per la Festa della Repubblica. Una comunità della quale non sembrano far parte, al momento, idie Bielo, nona prendere partecerimonia. Anche perché è la guerra in Ucraina il tema che ha occupato la quasi totalità del discorso del capo dello Stato, tornato a chiedere un nuovo sforzo per lacomunità internazionale con l’obiettivo di arrivare “al ritiro delleoccupanti ericostruzione dell’Ucraina”. “Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata – ...

