Zucchero Fornaciari, quell’abisso da cui è riemerso | Ha avuto bisogno, però, di un aiuto (Di martedì 31 maggio 2022) Siamo nel periodo in cui Zucchero incise, insieme a Luciano Pavarotti, il grande album “Miserere”, è il 1992 Adelmo Fornaciari. Per tutti Zucchero o Sugar Fornaciari. Oggi 66enne, è considerato uno dei cantanti italiani di maggiore successo internazionale. Quello che non tutti sanno è che in un momento molto intenso della sua carriera, l’artista ha affrontato un periodo molto buio, dal quale non è uscito da solo. Zucchero Fornaciari (web source)Annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia, nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Solo la pandemia da Covid-19 ha un po’ frenato le sue tournée mondiali. Che lo hanno portato a frequenti collaborazioni con artisti ... Leggi su esclusiva (Di martedì 31 maggio 2022) Siamo nel periodo in cuiincise, insieme a Luciano Pavarotti, il grande album “Miserere”, è il 1992 Adelmo. Per tuttio Sugar. Oggi 66enne, è considerato uno dei cantanti italiani di maggiore successo internazionale. Quello che non tutti sanno è che in un momento molto intenso della sua carriera, l’artista ha affrontato un periodo molto buio, dal quale non è uscito da solo.(web source)Annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia, nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Solo la pandemia da Covid-19 ha un po’ frenato le sue tournée mondiali. Che lo hanno portato a frequenti collaborazioni con artisti ...

Pubblicità

pierpi13 : Quando Zucchero (Sugar Fornaciari) è in Germania a fare concerti, i tedeschi impazziscono per questa canzone, ma no… - VulgareAulicum : Ho veduto una Kate Moss terribilmente ischeletrita testimoniare al processo di Johnny 'zucchero fornaciari' Depp. D… - radioemmeloord : #NOU Fornaciari,Zucchero & Paul Young - Senza una donna 1991 op @radioemmeloord - sonikmusicnet : Ora in onda: Zucchero Sugar Fornaciari - You Make Me Feel Loved - annapisapasini : La rabbia che provo quando il concerto non incomincia in orario. Se Zucchero Fornaciari è riuscito ad iniziare con… -