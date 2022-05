Vincitori dell’Eurovision vendono il trofeo all’asta: l’enorme cifra raccolta dalla Kalush Orchestra (Di martedì 31 maggio 2022) Due settimane fa la Kalush Orchestra ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2022, scatenando anche qualche polemica. Adesso i Vincitori del concorso sono tornati a far parlare, per un motivo legato proprio allo show di Torino. I ragazzi della band hanno deciso di sostenere il loro paese in un modo particolare. La Kalush Orchestra ha messo all’asta il trofeo vinto in Italia e Oleh Psiuk, il frontman del gruppo, ha aggiunto anche il suo famoso cappellino rosa. Il ricavato sarà donato interamente alla Serhiy Prytula Charity Foundation, un’organizzazione benefica che sostiene l’esercito ucraino. Circa 30.000 persone da più di 50 paesi diversi hanno partecipato all’asta che si è chiusa con un risultato mostruoso. Il trofeo dei ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022) Due settimane fa laha trionfato all’Eurovision Song Contest 2022, scatenando anche qualche polemica. Adesso idel concorso sono tornati a far parlare, per un motivo legato proprio allo show di Torino. I ragazzi della band hanno deciso di sostenere il loro paese in un modo particolare. Laha messoilvinto in Italia e Oleh Psiuk, il frontman del gruppo, ha aggiunto anche il suo famoso cappellino rosa. Il ricavato sarà donato interamente alla Serhiy Prytula Charity Foundation, un’organizzazione benefica che sostiene l’esercito ucraino. Circa 30.000 persone da più di 50 paesi diversi hanno partecipatoche si è chiusa con un risultato mostruoso. Ildei ...

