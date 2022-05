Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 08:45 (Di martedì 31 maggio 2022) Viabilità DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA A24 Roma-TERAMO, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA Roma FIUMICINO E SULLE CONSOLARI CASSIA, AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER Roma SUD FINO ALL’AURELIA; PASSIAMO AL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)DEL 31 MAGGIOORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA A24-TERAMO, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLAFIUMICINO E SULLE CONSOLARI CASSIA, AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ INTENSA CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PERSUD FINO ALL’AURELIA; PASSIAMO AL ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Traffico Prenestina/Casilina, rallentamenti anche per la linea di bus 056. - LuceverdeRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Linee tram 5 e 14 sostituite da bus tratta Termini <-> Porta Maggiore, per 'incendio a una galleria di p… - LuceverdeRadio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Linee tram 5 e 14 sostituite da bus tratta Termini <-> Porta Maggiore, per 'incendio a una galleria di p… - romamobilita : #Roma #viabilità Linee tram 5 e 14 sostituite da bus tratta Termini <-> Porta Maggiore, per 'incendio a una galleri… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via Casilina e via Prenestina, la #RomaTpl segnala ritardi sulla linea di bus 055. -

Incendio al Collatino: alta colonna di fumo blocca la circolazione stradale ... impiegate numerose pattuglie dei caschi bianchi dei gruppi I Trevi, VII Appio, V Prenestino, che stanno provvedendo a gestire la viabilità dell'intera zona. Come segnalano su LuceVerde, 'traffico ... Il ministro del turismo Massimo Garavaglia in visita all'ATL del Cuneese ... i problemi di percorribilità della Valle Stura da e verso la Francia e la situazione di viabilità ... Mauro Bernardi " Ci auguriamo che il Ministro possa tornare a Roma con una rinnovata consapevolezza ...