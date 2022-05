(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Non posso che biasimare il comportamento di, che fino al ultimo ha fatto tenere tutti con il fiato sospeso. E' la dimostrazione cheassolutamenteildinel Consiglio europeo per prendere le decisioni". Lo ha detto Enrico, a margine della segreteria del Pd, commentando le decisioni sulle sanzioni alla Russia prese nell'ultimo vertice Ue.

TV7Benevento : Ue: Letta, 'biasimo per Orban, bisogna togliere il diritto di veto' -

Ue: Letta, 'biasimo per Orban, bisogna togliere il diritto di veto' Roma, 31 mag (Adnkronos) – "Non posso che biasimare il comportamento di Orban, che fino al ultimo ha fatto tenere tutti con il fiato sospeso. E' la dimostrazione che bisogna assolutamente togliere il ...