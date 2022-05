Traffico Roma del 31-05-2022 ore 08:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione prima e code sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra l’ANSA del Tevere via della Magliana in direzione dell’EUR che con una mente i suoi la diramazione Roma Sud in entrata al Raccordo qui code tra la Casilina e latte in carreggiata interna mentre carreggiata esterna si sta in coda per un incidente tra l’area di servizio Casilina della Bufalotta ea tratti per Traffico tra la Flaminia e la Cassia proseguendo code da via Casal del Marmo il Aurelia ci spostiamo sull’altra turbano della A24 Roma-teramo dove sono lunghe le figlie a partire da Settecamini fino alla tangenziale est verso il centro è tratto il cellulare raccordo in uscita la città ancora code sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Tiburtina in direzione San Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima e code sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra l’ANSA del Tevere via della Magliana in direzione dell’EUR che con una mente i suoi la diramazioneSud in entrata al Raccordo qui code tra la Casilina e latte in carreggiata interna mentre carreggiata esterna si sta in coda per un incidente tra l’area di servizio Casilina della Bufalotta ea tratti pertra la Flaminia e la Cassia proseguendo code da via Casal del Marmo il Aurelia ci spostiamo sull’altra turbano della A24-teramo dove sono lunghe le figlie a partire da Settecamini fino alla tangenziale est verso il centro è tratto il cellulare raccordo in uscita la città ancora code sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Tiburtina in direzione San Giovanni ...

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - VAIstradeanas : 08:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaNord #atac #RomaTPL ??Incidente in via di #Torrevecchia alt. via Busalla; traffico intenso sul… - VAIstradeanas : 08:26 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via Casilina e via Prenestina, la #RomaTpl segnala ritardi sulla linea di bus 055. -