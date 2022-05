(Di martedì 31 maggio 2022). Il Museo Diffuso: luoghi, persone e storie è il progetto deltoscano noto per le sue straordinarie meraviglie storiche, artistiche e culturali. Mette in contatto i visitatori e la comunità locale, lasciando che siano alcuni personaggi simbolo, o custodi delle tradizioni o della memoria, a raccontare i segreti della città, gli aneddoti

Pubblicità

Periodico Daily - Notizie

. Il Museo Diffuso: luoghi, persone e storie" è il progetto turistico del borgo toscano noto per le sue straordinarie meraviglie storiche, artistiche e culturali, che mette in ...I possessori della speciale "Shopping Card", inoltre, avranno la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi diaderenti all'iniziativa (la lista qui: https://bit.ly/... Scopri Sansepolcro: visite guidate al borgo Periodico Daily Ripartono i tour tra i luoghi del borgo toscano, per vivere la comunità e immergersi nei suoi racconti, entrare nel cuore della storia, degli usi e costumi e delle tradizioni ...C'è chi mangia la paella spagnola, e chi assaggia minicrepes olandesi o tacos dal Messico. Qualcuno non ha saputo resistere agli arancini e ai cannoli siciliani, mentre altri assaporano le specialità ...