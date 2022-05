Sardegna, fallito assalto a un portavalori: lo bloccano lungo la statale e sparano coi fucili ma l’autista riesce a scappare – Video (Di martedì 31 maggio 2022) Sono stati esplosi almeno una decina di colpi di arma d’assalto, probabilmente fucili, durante il fallito assalto al portavalori di questa mattina lungo la statale 130 a Domusnovas, nel Sud Sardegna. Nel mirino è finito un furgone portavalori della Sicurezza Notturna. Gli aggressori, almeno sei o sette, sono entrati in azione intorno alle 8.15. Hanno bloccato la strada con una station wagon e un Suv all’altezza del chilometro 34, in direzione di Iglesias, e hanno atteso l’arrivo del portavalori. Il conducente, da quanto si apprende, si è accorto della strada bloccata, e ha tentato di allontanarsi, ingranando la retromarcia. I banditi lo hanno inseguito ed esploso prima contro il parabrezza e poi su altre zone del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Sono stati esplosi almeno una decina di colpi di arma d’, probabilmente, durante ilaldi questa mattinala130 a Domusnovas, nel Sud. Nel mirino è finito un furgonedella Sicurezza Notturna. Gli aggressori, almeno sei o sette, sono entrati in azione intorno alle 8.15. Hanno bloccato la strada con una station wagon e un Suv all’altezza del chilometro 34, in direzione di Iglesias, e hanno atteso l’arrivo del. Il conducente, da quanto si apprende, si è accorto della strada bloccata, e ha tentato di allontanarsi, ingranando la retromarcia. I banditi lo hanno inseguito ed esploso prima contro il parabrezza e poi su altre zone del ...

Pubblicità

infoitinterno : Sardegna, fallito assalto a portavalori oggi sulla Statale 130, banditi sparano - infoitinterno : Fallito assalto a portavalori in Sardegna, banditi sparano - zazoomblog : Fallito assalto a un portavalori in Sardegna i banditi sparano ma fuggono senza bottino - #Fallito #assalto… - infoitinterno : Sardegna, assalto al portavalori fallito: banditi bloccano la strada e sparano con i fucili al blindato - msn_italia : Fallito assalto a portavalori in Sardegna, i banditi sparano -