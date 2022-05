Ronn Moss in lacrime per Raffaella Carrà ha un rimpianto (Di martedì 31 maggio 2022) Niente commuove Ronn Moss, ospite a Oggi è un altro giorno, come il ricordo di Raffaella Carrà. L’attore che tutti conosciamo attraverso il ruolo di Ridge in Beautiful si è comMosso fino alle lacrime guardano le immagini dell’artista che non c’è più. Riceve un messaggio di sua moglie, ricorda l’incidente in cui entrambi sono stati coinvolti, passa da un tasto all’altro della sua vita ma è quando vede delle vecchie immagini con Raffaella che i suoi occhi si riempiono di lacrime e non riesce a parlare perché l’emozione è forte. “Avete fatto centro” è il commento di Ronn Moss dopo avere visto le immagini di Raffaella Carrà, quelle in cui lui era stato invitato come ospite in uno dei suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) Niente commuove, ospite a Oggi è un altro giorno, come il ricordo di. L’attore che tutti conosciamo attraverso il ruolo di Ridge in Beautiful si è como fino alleguardano le immagini dell’artista che non c’è più. Riceve un messaggio di sua moglie, ricorda l’incidente in cui entrambi sono stati coinvolti, passa da un tasto all’altro della sua vita ma è quando vede delle vecchie immagini conche i suoi occhi si riempiono die non riesce a parlare perché l’emozione è forte. “Avete fatto centro” è il commento didopo avere visto le immagini di, quelle in cui lui era stato invitato come ospite in uno dei suoi ...

