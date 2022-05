“Rischia il ritiro dall’Isola dei famosi”. Roger Balduino, l’annuncio a fine puntata (Di martedì 31 maggio 2022) Roger Balduino infortunio all’Isola dei famosi. Un altro. Il modello da giorni abita Playa Sgamadissima e ha proseguito il suo percorso al reality show di Canale 5 in solitaria. Ma non sono mancate le difficoltà e infatti è costretto a fare ancora i conti con un nuovo infortunio alla caviglia, dopo quello che si è procurato settimane fa durante una sfida con Clemente Russo. Ilary Blasi, durante la diretta di lunedì 30 maggio 2022, si è più volte collegata con il naufrago solitario su Playa Sgamadissima e si è anche accorta che qualcosa in lui non andava. Prima di leggere il verdetto del televoto, che lo ha visto scontrarsi con Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, poi eliminato, ha voluto sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Roger Balduino infortunio Isola: ritiro in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)infortunio all’Isola dei. Un altro. Il modello da giorni abita Playa Sgamadissima e ha proseguito il suo percorso al reality show di Canale 5 in solitaria. Ma non sono mancate le difficoltà e infatti è costretto a fare ancora i conti con un nuovo infortunio alla caviglia, dopo quello che si è procurato settimane fa durante una sfida con Clemente Russo. Ilary Blasi, durante la diretta di lunedì 30 maggio 2022, si è più volte collegata con il naufrago solitario su Playa Sgamadissima e si è anche accorta che qualcosa in lui non andava. Prima di leggere il verdetto del televoto, che lo ha visto scontrarsi con Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, poi eliminato, ha voluto sincerarsi sulle sue condizioni di salute.infortunio Isola:in ...

