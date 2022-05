Napoli | sorelle aggredite con l’acido | cosa è accaduto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 maggio 2022) Tragedia aper Elena e Federica, duedi rispettivamente 24 e 17 anni. Tre scooter infatti si sono accostati alle due ragazze in Corso Amedeo Savoia, tra il Rione Sanità e il Bosco di Capodimonte all’1 e 20 di notte. Sono state entrambe ricoverate d’urgenza presso l’ospedale Caldarelli. Secondo il parere dei medici, le bruciature sul volto e anche sul braccio di una delle due ragazze potrebbero rimarginarsi senza lasciare gravi cicatrici. La convocazione del sindaco diDopo essere state interrogate sulla questione, le due ragazze hanno spiegato che alla base di quel gesto potrebbero esserci discussioni in famiglia e rancori. Intanto si lavora per recuperare le immagini dalle telecamere locali per svelare l’identità dei colpevoli. Presente inoltre un precedente familiare di carcere per droga risalente ...