Lutto nel cinema italiano: addio a un altro attore di Boris (Di martedì 31 maggio 2022) Il mondo del cinema italiano è in Lutto per la prematura scomparsa di uno degli attori del cast di Boris. Aveva 62 anni Dopo Mattia Torre, morto nel 2019, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 31 maggio 2022) Il mondo delè inper la prematura scomparsa di uno degli attori del cast di. Aveva 62 anni Dopo Mattia Torre, morto nel 2019, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

sardanews : Muore nel camion caduto in mare, lutto a Maracalagonis per Pasquale Floris: la verità dall’autopsia… - PhryneFisher4 : RT @SionRomina: Lutto nel mondo del cinema: è morto Ray Leotta, leggendario protagonista di “Quei bravi ragazzi”. Aveva 67 anni, è morto al… - KilljoyGP : 'Il lutto mancato per la fine di un mondo – quello che l’Unione sovietica aveva incarnato - si rovescia così nel so… - Carlino_Fermo : Lutto nel mondo del basket Addio a Piero Fabi - desinella : @LaFede_C Ma ci sta, figurati. Razionalmente so che è difficile aprirsi e non è da tutti, ma inconsciamente mi sent… -