L'incredibile Berlusconi che col Monza rende attuale il passato (Di martedì 31 maggio 2022) In un mondo di fondi e magnati stranieri, torna il patron all'italiana. Il club per la prima volta in A e una irripetibile chance per la Brianza. Il solito problema dello stadio e il solito incrocio con Enrico Letta Leggi su huffingtonpost (Di martedì 31 maggio 2022) In un mondo di fondi e magnati stranieri, torna il patron all'italiana. Il club per la prima volta in A e una irripetibile chance per la Brianza. Il solito problema dello stadio e il solito incrocio con Enrico Letta

Pubblicità

HuffPostItalia : L'incredibile Berlusconi che col Monza rende attuale il passato - PupiaTv : Berlusconi -Una gioia incredibile per il Monza (29.05.22) - SportNews_22 : News del 30/05 -#Vlahovic vestirà la maglia numero 9 lasciata da #Morata -#Monza dopo l'incredibile promozione in A… - UgoBaroni : RT @calciomercatoit: ??? #Galliani dopo la promozione del #Monza in Serie A: 'Giocare contro il #Milan in campionato un sogno incredibile. M… - nbagotlee : Berlusconi è così interista che viene in A per riscattare Di Gregorio e comprarci Sensi. Più interista di Prisco.… -