Indice di liquidità: tutti i club di Serie A hanno depositato i documenti, manca solo la Lazio (Di martedì 31 maggio 2022) tutti i club di Serie A tranne la Lazio hanno depositato i documenti per la verifica dell'Indice di liquidità. Lo si apprende da... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022)diA tranne laper la verifica dell'di. Lo si apprende da...

Pubblicità

sportface2016 : Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obb… - mr_kubra : RT @TuttoMercatoWeb: Indice di liquidità, tutti i club di A hanno depositato i documenti, manca solo la Lazio - CalcioPillole : La scadenza per il deposito della documentazione per l'#IndiceDiLiquidità scade a mezzanotte: è condizione necessar… - Guido_Sgodo : RT @sportface2016: Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obbligat… - Arbitrage_Alex : RT @sportface2016: Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obbligat… -