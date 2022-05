Il grande attacco hacker (per ora) non c'è stato. Cosa è successo al sito delle Poste... (Di martedì 31 maggio 2022) Nessun attacco hacker massiccio, ma il pericolo non è scampato. Nonostante l'annuncio di Killnet su Telegram di «un colpo irreparabile» ai danni dell'Italia, che doveva essere sferrato ieri alle 5, la giornata è trascorsa senza problemi. Almeno non apparenti. In realtà, secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza, si sarebbero rilevate solo «marginali criticità». L'attività di monitoraggio, soprattutto di alcuni obiettivi come le infrastrutture critiche, non ha quindi rilevato problemi. Ma Gabrielli stesso, ospite di «Adnkronos Live», ha messo in guardia: «Non bisogna mai sottovalutare la possibilità che il Paese, soprattutto da quando siamo stati inseriti nella lista dei Paesi ostili, possa essere oggetto di questi attacchi. Peraltro l'Agenzia nazionale già ha compulsato da ieri una ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Nessunmassiccio, ma il pericolo non è scampato. Nonostante l'annuncio di Killnet su Telegram di «un colpo irreparabile» ai danni dell'Italia, che doveva essere sferrato ieri alle 5, la giornata è trascorsa senza problemi. Almeno non apparenti. In realtà, secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza, si sarebbero rilevate solo «marginali criticità». L'attività di monitoraggio, soprattutto di alcuni obiettivi come le infrastrutture critiche, non ha quindi rilevato problemi. Ma Gabrielli stesso, ospite di «Adnkronos Live», ha messo in guardia: «Non bisogna mai sottovalutare la possibilità che il Paese, soprattutto da quando siamo stati inseriti nella lista dei Paesi ostili, possa essere oggetto di questi attacchi. Peraltro l'Agenzia nazionale già ha compulsato da ieri una ...

