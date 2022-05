«I russi controllano quasi tutta Severodonetsk» Kiev | colpito un serbatoio di acido nitrico

(Di martedì 31 maggio 2022) Lo scenario è quello che si temeva negli scorsi giorni:è diventata la nuova Mariupol. Prima dell’inizio dell’invasione russa, questa città nella zona est dell’Ucraina aveva una popolazione che superava i 100 mila abitanti. Ora è il nuovo fronte di battaglia, il nuovo obiettivo del Cremlino. Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato che qui c’è il rischio che 12 mila civili rimangano intrappolati. A spiegarlo è stato il segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati Jan Egeland: «Sono inorridito nel vedere, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l’epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina. Temiamo che fino a 12 mila civili rimangano intrappolati nel fuoco incrociato della città, senza sufficiente accesso ad acqua, cibo, medicine o ...

Pubblicità

infoitinterno : Kiev, russi controllano la maggior parte di Severodonetsk - Smargiasso1975_ : RT @uaworldit: ??I russi controllano la maggior parte di Severodonetsk, il 90% degli edifici residenziali sono distrutti, coem quasi il 100… - AminelliVr : RT @Tg3web: Situazione sempre più critica nell'est dell'Ucraina. I russi controllano buona parte di Severodonetsk, dove si combatte casa pe… - anteo75 : RT @uaworldit: ??I russi controllano la maggior parte di Severodonetsk, il 90% degli edifici residenziali sono distrutti, coem quasi il 100… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Kiev: i russi controllano la maggior parte di Severodonetsk #severodonetsk #ucraina #kiev -

I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono a salvare l'unità del Vecchio Continente con un escamotage che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate ...Lo scenario è quello che si temeva negli scorsi giorni: Severodonetsk è diventata la nuova Mariupol. Prima dell'inizio dell'invasione russa, questa città nella zona est dell'Ucraina aveva una ...Vincitore per la settima volta del titolo mondiale al Crucible di Sheffield in Inghilterra, “The Rocket”, così com'è soprannominato, è una sorta di dio conteso dalle Tv e dai tornei in giro per il mon ...Secondo le informazioni preliminari, si tratta di acido nitrico", ha confermato su Telegram l'ambasciatore in Russia dei separatisti del Lugansk, Rodion Mirochnik, sottolineando che "il territorio ...