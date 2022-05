Golf, DP World Tour: sette azzurri al via del Porsche European Open, Tommy Fleetwood il favorito (Di martedì 31 maggio 2022) Il DP World Tour torna in questo fine settimana con uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il Porsche European Open, in scena dal 2 al 5 giugno. Dal 2015 questo storico torneo viene disputato in Germania, con il sostegno proprio dell’importante azienda automobilistica. Sarà il Green Eagle Golf Course di Amburgo ad ospitare il torneo. Il campione in carica è Marcus Armitage, in grado di trionfare in un torneo molto atipico lo scorso anno, giocatosi su soli tre giri e che vide l’azzurro Edoardo Molinari piazzarsi al secondo posto. Questo torneo negli ultimi anni è stato piuttosto generoso con i giocatori italiani, avendo visto nelle tre edizioni precedenti risultati in top10 anche di Guido Migliozzi, Renato Paratore e Luca Cianchetti. Gli azzurri al via ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Il DPtorna in questo fine settimana con uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il, in scena dal 2 al 5 giugno. Dal 2015 questo storico torneo viene disputato in Germania, con il sostegno proprio dell’importante azienda automobilistica. Sarà il Green EagleCourse di Amburgo ad ospitare il torneo. Il campione in carica è Marcus Armitage, in grado di trionfare in un torneo molto atipico lo scorso anno, giocatosi su soli tre giri e che vide l’azzurro Edoardo Molinari piazzarsi al secondo posto. Questo torneo negli ultimi anni è stato piuttosto generoso con i giocatori italiani, avendo visto nelle tre edizioni precedenti risultati in top10 anche di Guido Migliozzi, Renato Paratore e Luca Cianchetti. Glial via ...

Pubblicità

zazoomblog : Golf DP World Tour 2022: Victor Perez beffa Fox ai playoff del Dutch Open. Per Guido Migliozzi prima top ten stagio… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Dutch Open ??? 26-29 maggio ? Bernardus Golf, Cromvoirt (Olanda) ???? Sette gli azzurri in gara: #Migliozzi, #Laporta, E. #… - FederGolf : ?? Dutch Open ??? 26-29 maggio ? Bernardus Golf, Cromvoirt (Olanda) ???? Sette gli azzurri in gara: #Migliozzi,… -