Giambattista Valli presenta la seconda collezione sposa | romantica o sensuale?

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo il primo lancio delladilo scorso anno, ci si aspettava un ritorno in grande in stile. E così è stato. All’esordio il designer romano avevato abiti più classici e formali. Ma con questa capsule ha puntato tutto sulla valorizzazione del corpo, che riflette un nuovo stato d’animo positivo tra le spose. Con alcuni dei modelli più iconici della prima stagione, come l’abito Tulip, e nuove proposte inedite, Love è il sogno di ogni, ma non troppo. Love è già un successo firmatoDopo due anni di rinvii a causa della pandemia di coronavirus, nel 2022 è boom di matrimoni., che a luglio presenterà un sfilata ...

Verde brillante eppure sofisticato quello chesceglie per i suoi nuovi sandali dell'estate 2022. Sono inaspettatamente flat ma non meno preziosi, per manifattura (rigorosamente artigianale, rigorosamente italiana) e per la ...C'è chi ha puntato su una trasparenza totale, lasciando praticamente scoperte le gambe, protette da un sottile velo di tessuto, comee Chanel . E chi invece ha puntato sull'effetto ... Giambattista Valli: "I miei abiti per tutti, ma senza diktat. Lascio spazio all'interpretazione di chi li indossa" Dopo il primo lancio della collezione sposa di Giambattista Valli lo scorso anno, ci si aspettava un ritorno in grande in stile. E così è stato. All’esordio il designer romano aveva presentato abiti p ...II bouquet di tulle - il sogno di chi ama Giambattista Valli - ma anche abiti colorati da cocktail, abiti lunghi con balze e plissettature: la collezione in ...