Ferreri e Micalizzi creano un nuovo gruppo | “Non chiediamo un assessorato | ma non staremo a guardare”

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 31 maggio 2022) MONREALE – Nel corso dei lavori del consiglio comunale di ieri pomeriggio è stata comunicata la nascita di unconsiliare. È “Monreale nel cuore”, formato dai consiglieri Rosarioe Mario. Un’operazione che fa perdere peso in aula al“La nostra terra”, guidata da Giulio Mannino, dal quale è uscito Marioaveva già lasciato in passato ildi Mannino per passare al misto, ma aveva continuato a non fare mancare il suo appoggio all’amministrazione Arcidiacono. “La scelta annunciata ieri – spiegaai nostri microfoni – è maturata alla luce di un percorso politico che mi ha legato in questi anni a Mario, ma condiviso anche con l’ex consigliere ...