Chiara Ferragni, racconta ora il periodo difficile:"Mi ripetevo, "Perché mai dovrebbero credere in me?" Chiara Ferragni oggi, oltre ad essere un'imprenditrice di successo, è anche un simbolo di crescita personale che molti prendono ad esempio. Alla base della sua filosofia d'impresa e di vita c'è sempre stato, come lei ha spiegato molte volte, il voler credere che tutti possano avere il diritto di perseguire i propri sogni e tentare di avere successo in quello che desiderano. Chiara Ferragni e gli esordi nella carriera: "Molte persone più adulte di me mi criticavano" Anche Chiara Ferragni, però, ha avuto momenti di difficoltà e quella che oggi è una persona che crede molto in se stessa, ha rivelato in un'intervista a Il Corriere della Sera di aver vissuto momenti di forte insicurezza. All'inizio della sua carriera erano in pochi a credere in lei

