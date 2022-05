Beach pro tour, i giocatori attaccano: 'Premi diminuiti e poche coppie, altro che pro' (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina il Mondiale di Beach volley di Roma (dal 10 al 19 giugno al Foro Italico), ma non si placa il braccio di ferro - silente, ma non troppo - tra buona parte dei giocatori (a cominciare dai ... Leggi su gazzetta (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina il Mondiale divolley di Roma (dal 10 al 19 giugno al Foro Italico), ma non si placa il braccio di ferro - silente, ma non troppo - tra buona parte dei(a cominciare dai ...

