Traffico Roma del 30-05-2022 ore 19 | 30

(Di lunedì 30 maggio 2022) LuceverdeBuonasera per trovati dalla redazione tra Castro Pretorio e termini chiuse per incendio via Palestro via Cernaia via Montebello invitiamo la prudenza scegliendo percorsi alternativi sul tratto Urbano A24 ilè rallentato In entrambe le direzioni tra via Fiorentini e la tangenziale per il fumo in carreggiata dovuto a un incendio all’altezza di Scalo Prenestino inevitabili le ripercussioni anche per ildella tangenziale che è infilata viale Castrense alla 24 poco ilsul Raccordo i maggiori spostamenti sulla carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud fila e poi sulla Colombo verso Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede coda in uscita anche sulla via del mare da raccordo a Vitinia questa notte prove generali per la parata del 2 Giugno ...