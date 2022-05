Torna Space Walks, il primo programma dedicato allo spazio e alla Space Economy (Di lunedì 30 maggio 2022) Ideato da Marco Falorni e Andrea Frassoni andrà in onda su Rete4, con la conduzione di Emilio Cozzi, che è anche co-autore Leggi su wired (Di lunedì 30 maggio 2022) Ideato da Marco Falorni e Andrea Frassoni andrà in onda su Rete4, con la conduzione di Emilio Cozzi, che è anche co-autore

Advertising

Antonie89429912 : @cherotturadicaz Torna a Roma giorno 8 detto nello space - Benedetta2211 : Lei che torna a casa ed entra nello space del compleanno di lui ?? #jeru - lifestyleblogit : Rai4: torna Space Walks con Emilio Cozzi - - vuotodrew : @blodvstream @DamianoGavino se torna su twitter per smentire come face nello space sarà per sempre famoso - GamingTalker : Il Warhammer Skulls torna anche nel 2022, ci saranno Darktide e Space Marine 2 -