Spende 15 mila euro per un diventare un cane di razza collie: ecco l’incredibile video (Di lunedì 30 maggio 2022) Il sogno di una vita? diventare un cane. Detto, fatto. Un signore giapponese è diventato in poche ore una star del web per aver coronato la tanto agognata trasformazione in canide. Più precisamente un bel collie dal pelo lungo alla Lassie. La spesa per un costumino peloso e morbidone è stata di due milioni di yen, quasi 15mila euro. Sono diversi i video del signore che si fa chiamare da cosplayer canino Toko-San ad essere stati visualizzati in poche settimane da centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. In uno lo vediamo entrare in scena dondolante, un po’ come se il collie avesse problemi di artrite, sfogliare modello Bob Dylan in Subterranean Homesick Blues alcuni pannelli dove si presenta in lingua giapponese e in inglese. In un altro trotterella in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il sogno di una vita?un. Detto, fatto. Un signore giapponese è diventato in poche ore una star del web per aver coronato la tanto agognata trasformazione in canide. Più precisamente un beldal pelo lungo alla Lassie. La spesa per un costumino peloso e morbidone è stata di due milioni di yen, quasi 15. Sono diversi idel signore che si fa chiamare da cosplayer canino Toko-San ad essere stati visualizzati in poche settimane da centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. In uno lo vediamo entrare in scena dondolante, un po’ come se ilavesse problemi di artrite, sfogliare modello Bob Dylan in Subterranean Homesick Blues alcuni pannelli dove si presenta in lingua giapponese e in inglese. In un altro trotterella in una ...

