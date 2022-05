SMV Costruzioni di Telgate nella 1ª Elite Lounge di Intesa Sanpaolo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 maggio 2022) Inizia oggi la la primadidel 2022, a testimonianza della vivacità dell’impresa italiana in un contesto di mercato in continuo mutamento. L’iniziativa rientrapiù ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano ed, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder parte del Gruppo Euronext, per accompagnare le PMI in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In quattro anni dalla primaha affiancato in questo percorso oltre 250 imprese provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore. Sono 25 le piccole e medie imprese selezionate dain questa nuova ...