Si schianta contro un' auto in sosta | momenti di paura nella strada che porta al casello dell' A14

(Di lunedì 30 maggio 2022) PORTO SANT'ELPIDIO -ieri mattina a Porto Sant'Elpidio in via XX Settembre, lache dall'incrocio sulla Statale alla Falerienseverso il' A14 . Il conducente di un'...

Advertising

davidegvg : RT @EmaEuropeo: Marco si schianta contro un grattacielo con il suo aereo di linea, qual'è la probabilità che venga trovato il suo passaport… - pino_maio : RT @EmaEuropeo: Marco si schianta contro un grattacielo con il suo aereo di linea, qual'è la probabilità che venga trovato il suo passaport… - AlaskaSpines : RT @EmaEuropeo: Marco si schianta contro un grattacielo con il suo aereo di linea, qual'è la probabilità che venga trovato il suo passaport… - Alessantangelo : RT @EmaEuropeo: Marco si schianta contro un grattacielo con il suo aereo di linea, qual'è la probabilità che venga trovato il suo passaport… - FLampunio : RT @EmaEuropeo: Marco si schianta contro un grattacielo con il suo aereo di linea, qual'è la probabilità che venga trovato il suo passaport… -

Il conducente di un'auto è finito fuori strada andando a finireuna vettura che era parcheggiata lungo la strada. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Da ricostruire la dinamica ...Ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato e si è schiantatoun palo della luce abbattendolo. E' successo nella sera del 29 maggio in via Palmerio in città. Immediati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale e una pattuglia ...Per schivare un istrice si schianta con l’auto contro un albero e muore sul colpo. Moreno Mochi, 43 anni il 10 settembre, camionista, ha incrociato il destino mentre rientrava a casa, poco dopo le 3 d ...Si apre con un rocambolesco incidente la settimana in Riviera. All’alba di oggi infatti un’auto, una Fiat Punto condotta da un uomo di 32 anni si è infatti prima schiantata contro alcuni mezzi in sost ...