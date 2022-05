Scipione: caldo torrido in arrivo in Italia ecco dove, come e quando (Di lunedì 30 maggio 2022) Le previsioni meteo lo annunciano con anticipo. Sta tornando il grande caldo e lo farà con l'azione di un anticiclone africano a cui è stato dato il nome di Scipione. Finisce così il mese di maggio e si fa ingresso nel mese di giugno, primo passo di un'estate che non si presenta certo con l'aria di chi vuole essere timido. caldo torrido: dove potrebbero essere sfiorati i 40 gradi I primi segnali si sono avvertiti già dal lunedì, ma potrebbe essersi trattato solo dell'antipasto. Sì, perché al sole presto potrebbe aggiungersi un livello delle temperature destinato a salire. Si parla di prospettive in cui si arriverebbe a sfiorare i 40 gradi. 37-39 gradi all'ombra è quanto si potrebbe misurare in territori come Sicilia e Sardegna. L'ondata di caldo potrebbe proseguire ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Le previsioni meteo lo annunciano con anticipo. Sta tornando il grandee lo farà con l'azione di un anticiclone africano a cui è stato dato il nome di. Finisce così il mese di maggio e si fa ingresso nel mese di giugno, primo passo di un'estate che non si presenta certo con l'aria di chi vuole essere timido.potrebbero essere sfiorati i 40 gradi I primi segnali si sono avvertiti già dal lunedì, ma potrebbe essersi trattato solo dell'antipasto. Sì, perché al sole presto potrebbe aggiungersi un livello delle temperature destinato a salire. Si parla di prospettive in cui si arriverebbe a sfiorare i 40 gradi. 37-39 gradi all'ombra è quanto si potrebbe misurare in territoriSicilia e Sardegna. L'ondata dipotrebbe proseguire ...

