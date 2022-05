Salernitana | verso intesa con Nicola per il rinnovo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la clamorosa salvezza conquistata, Davidesi prepara ad essere ancora l'allenatore della. L', non ancora formalizzata, è stata raggiunta in giornata e dovrebbe essere ...

Gli ultimi contatti sono serviti a smussare gli spigoli che avevano rallentato la fumata bianca: Nicola spingeva per un biennale, laavrebbe preferito - per scelta aziendale - un accordo ...: Davide Nicola - Confermato. SAMPDORIA : Marco Giampaolo - In bilico (si vala conferma). SASSUOLO: Alessio Dionisi - Confermato. SPEZIA: Thiago Motta - Addio (in vantaggio Gotti ...Dopo la clamorosa salvezza conquistata, Davide Nicola si prepara ad essere ancora l'allenatore della Salernitana. L'intesa, non ancora formalizzata, è stata raggiunta in giornata e dovrebbe essere uff ...Ha evidenziato il noto giornalista attraverso il suo portale. Inoltre, Di Marzio, ha aggiunto: "Si va verso sintesi tra le parti: un rinnovo biennale con facoltà della Salernitana di svincolarsi dopo ...