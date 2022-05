Roma, altri 10 mln da Friedkin: gli investimenti salgono a 370 mln (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la vittoria della Conference League, la famiglia Friedkin continua ad investire nelle casse della Roma. A maggio 2022, come spiegato nell’ultimo documento pubblicato dal club giallorosso, sono infatti arrivati dalla famiglia proprietaria del club altri 10,2 milioni “al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo”. Portando così le quote dei versamenti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo la vittoria della Conference League, la famigliacontinua ad investire nelle casse della. A maggio 2022, come spiegato nell’ultimo documento pubblicato dal club giallorosso, sono infatti arrivati dalla famiglia proprietaria del club10,2 milioni “al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo”. Portando così le quote dei versamenti L'articolo

Advertising

FBiasin : “Ma quanto festeggiano a #Roma? La #ConferenceLeague è solo una coppetta”. Il tifoso che si mette a misurare la fe… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Piu_Europa : #REFERENDUMGIUSTIZIA ?? Weekend di mobilitazione di #piueuropa e @Azione_it in tutta Italia per spiegare i nostri 5… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: IDEM ALL' ALTRA PARTE DI OSTIA STELLA POLARE, NON SONO STATI MESSI I STOP ALL' USCITA DEL PARCHEGGIO ASILO NIDO COMUNAL… - BravaBeba : La prossima settimana vado a Roma, il 7 vado in giornata a Firenze per la laurea di una mia amica, gli altri giorni… -