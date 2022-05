Rissa tra Renzi e Orsini da Giletti: “Dici stupidaggini”. Il prof: “Chiedo pubbliche scuse” (video) (Di lunedì 30 maggio 2022) Scintille tra Matteo Renzi e il professor Alessandro Orsini a Non è l’Arena il talk show domenicale condotto da Massimo Giletti. L’ex premier nell’intervista iniziale in studio ha attaccato in modo chiaro Orsini per alcune sue frasi del passato: “Orsini ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden, questa è una grande idiozia“. Mentre l’ex premier attaccava pubblicamente il controverso ex docente della Luiss, questo era in collegamento in studio e ascoltava le parole di fuoco che gli riservava Renzi anche in altri passaggi, compreso lo scandalo del contatto di Orsini in Rai. Comprese le parole sulla ditttura e i bambini felici (concetto poi chiarito meglio da Orsini). Il suo sguardo sprizzava stupore e stizza. Ma, secondo le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Scintille tra Matteoe ilessor Alessandroa Non è l’Arena il talk show domenicale condotto da Massimo. L’ex premier nell’intervista iniziale in studio ha attaccato in modo chiaroper alcune sue frasi del passato: “ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden, questa è una grande idiozia“. Mentre l’ex premier attaccava pubblicamente il controverso ex docente della Luiss, questo era in collegamento in studio e ascoltava le parole di fuoco che gli riservavaanche in altri passaggi, compreso lo scandalo del contatto diin Rai. Comprese le parole sulla ditttura e i bambini felici (concetto poi chiarito meglio da). Il suo sguardo sprizzava stupore e stizza. Ma, secondo le ...

