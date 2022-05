Oroscopo Giugno | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Sarò breve: va tutto bene, ci sentiamo il prossimo mese. Troppo sintetica? Ok, ci riprovo. Bene il lavoro, scintille in amore, nuovi progetti, finanze in ordine. A questo punto potremmo salutarci…e invece, come il Grillo parlante di Pinocchio, aggiungo un paio di avvertimenti: 1° Non perdere tempo ad ascoltare “cosa dicono gli altri”: in questo momento, non è importante. 2° Presta più attenzione alle questioni famigliari, domestiche o immobiliari. È da lì che potrebbe arrivare una tegola in testa.avvisato… L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:35 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please ...