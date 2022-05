Orban | su pacchetto sanzioni Commissione è irresponsabile

Advertising

#Bruxelles, vertice straordinario su crisi del grano e su nuovo pacchetto di sanzioni. Interverrà anche #Zelensky. Intesa difficile. Bozza vertice UE: confermato aiuto militare all'Ucraina, ma continua lo stallo sul pacchetto di sanzioni. Si preannuncia burrascoso il #EUSummit straordinario di domani a Bruxelles: non c'è ancora accordo sul sesto pacchetto sanzioni (sottolineano ruolo Orban) e nuova discussione dalla stampa russa leggo sia del non accordo sul sesto pacchetto sanzioni (sottolineano ruolo #Orban) e nuova discussione

che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l'accordo degli stati membri, un modo di fare irresponsabile". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orbán. BRUXELLES - "Non c'è accordo al momento". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orbán arrivando al consiglio europeo. "Siamo pronti a sostenere il sesto pacchetto di sanzioni se ci saranno soluzioni per l'Ungheria", ha aggiunto. L'esclusione del petrolio via oleodotto "è una soluzione". "Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l'accordo degli Stati membri, un modo di fare irresponsabile".