Noto conduttore rifiuta il Grande Fratello Vip: ‘Non fa per me’ (Di lunedì 30 maggio 2022) Un Noto conduttore Rai e Mediaset sarebbe stato corteggiato per prendere parte al Grande Fratello Vip 7, ma avrebbe rifiutato. Claudio Lippi dice no al GFVip 7 In un’intervista a Il Corriere della Sera, Claudio Lippi ha rivelato di essere stato a lungo corteggiato per partecipare al Grande Fratello Vip. Tuttavia, lo storico conduttore ha precisato di avere rifilato un due di picche: “Non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza”. Lippi ha confidato che non si sentirebbe a suo agio nella casa più spiata d’Italia, perché litigi, dissapori e riappacificazioni spettacolarizzate non fanno per lui. Inoltre, il 76enne ha spiegato di avere quattro bypass, quindi ha bisogno di tranquillità. Lippi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) UnRai e Mediaset sarebbe stato corteggiato per prendere parte alVip 7, ma avrebbeto. Claudio Lippi dice no al GFVip 7 In un’intervista a Il Corriere della Sera, Claudio Lippi ha rivelato di essere stato a lungo corteggiato per partecipare alVip. Tuttavia, lo storicoha precisato di avere rifilato un due di picche: “Non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza”. Lippi ha confidato che non si sentirebbe a suo agio nella casa più spiata d’Italia, perché litigi, dissapori e riappacificazioni spettacolarizzate non fanno per lui. Inoltre, il 76enne ha spiegato di avere quattro bypass, quindi ha bisogno di tranquillità. Lippi ...

