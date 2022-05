Mina Settembre conquista tutti anche in replica | 3 milioni di spettatori

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, domenica 29 maggio 2022, su Rai1ha ottenuto il 16.7% di share, pari a 2.901.000. Le prime due puntate della fiction diretta da Tiziana Aristarco con protagonista Serena Rossi hannotoin. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.120.000pari al 13.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000(5.3%) e Passeggero 23 di 809.000 (4.9%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 935.000con il 6.1% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.47 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 1.954.000 ...

Ascolti del 29 maggio 2022 in prima serata su Rai1in replica con Serena Rossi è stato visto e rivisto da una media di 2.901.000 spettatori pari al 16,7% di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera 2.120.000 (13,1%). Su Rai3 Che ..., in replica su Rai Uno, ha conquistato la prima serata intercettando 2.9 milioni di utenti e uno share pari al 16.7%. Cresce di circa 200mila utenti rispetto alla scorsa settimana ...Anche per rai 1 l’aria d’estate si fa sentire e dopo gli ultimi clamorosi successi con le puntate finali di Don Matteo 13, si getta in qualche modo la spugna. Va detto che in ogni caso, gli ascolti de ...La serata di domenica 29 maggio 2022 potrebbe essere stata l'ultima della stagione televisiva. Comincia adesso giugno e con lui una programmazione estiva più fresca e meno impegnativa. Anche per quest ...