Milano, esplode una power bank nello zaino: panico nella classe con l’aria irrespirabile. Ricoverata una 17enne (Di lunedì 30 maggio 2022) Una power bank è esplosa nello zaino di una 17enne mentre si trovava in classe all’istituto alberghiero Amerigo Vespucci di Milano, in zona Città Studi. La ragazza, che soffre di una patologia, è stata portata al San Raffaele in codice rosso dopo un malore. Due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati al pronto soccorso in codice verde, dopo aver respirato il fumo sprigionato dall’esplosione, ma le loro condizioni non sono state giudicate preoccupanti. L’allarme è scattato alle 8.50 di oggi 30 maggio, quando dopo il botto, la classe si sarebbe riempita di fumo. Tra i ragazzi sarebbe scoppiato il panico, con l’aria diventata ormai irrespirabile. Oltre ai due 15enni portati alla clinica De ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Unaè esplosadi unamentre si trovava inall’istituto alberghiero Amerigo Vespucci di, in zona Città Studi. La ragazza, che soffre di una patologia, è stata portata al San Raffaele in codice rosso dopo un malore. Due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati al pronto soccorso in codice verde, dopo aver respirato il fumo sprigionato dall’esplosione, ma le loro condizioni non sono state giudicate preoccupanti. L’allarme è scattato alle 8.50 di oggi 30 maggio, quando dopo il botto, lasi sarebbe riempita di fumo. Tra i ragazzi sarebbe scoppiato il, condiventata ormai. Oltre ai due 15enni portati alla clinica De ...

