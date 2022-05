Messi choc: 'Il Covid mi ha danneggiato i polmoni, non ho potuto correre per un mese e mezzo' (Di lunedì 30 maggio 2022) Al termine della stagione più difficile della sua carriera, Lionel Messi ha raccontato il dramma vissuto dopo aver contratto il Covid . La Pulce la scorsa estate ha abbandonato il Barcellona, il club ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Al termine della stagione più difficile della sua carriera, Lionelha raccontato il dramma vissuto dopo aver contratto il. La Pulce la scorsa estate ha abbandonato il Barcellona, il club ...

Messi choc: 'Il Covid mi ha danneggiato i polmoni, non ho potuto correre per un mese e mezzo' Italia e Argentina si sfidano in occasione per la 'Finalissima' e Lionel Messi ha parlato così dei suoi prossimi rivali: 'Anche per noi è una bella prova. L'Italia è la campionessa europea, se fosse ... Calcio: Messi, 'l'Italia sarebbe stata tra le favorite al mondiale' Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d'Europa, se si fossero qualificati per i M ...