LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 41-49, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: Logan e Kruslin fanno volare i sardi all'intervallo 41-49 Canestro di Logan, Milano in crisi nera in difesa negli ultimi tre minuti e si va al riposo 41-47 Canestro di Datome 39-47 Canestro di Robinson, con Milano che non riesce a sbloccarsi in attacco 39-45 Ancora una tripla per Sassari, ancora con Kruslin e +6! 39-42 Hines ferma la striscia dei sardi 37-42 Canestro di Logan, che da quando si è sbloccato sta facendo volare Sassari 37-40 Tripla di Kruslin e Sassari in meno di un minuto mette parziale di 11-2. Timeout Milano 37-37 Recupera palla ancora Logan e canestro di Bendzius e pareggio Sassari! 37-35 Tripla di ...

