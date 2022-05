La Russia taglia il gas anche all’Olanda (che si è rifiutata di pagare in rubli) (Di lunedì 30 maggio 2022) Da domani la compagnia statale russa Gazprom interromperà le forniture di gas all’Olanda, dopo che la società distributrice GasTerra ha rifiutato il pagamento in rubli. Lo riferisce il sito Nl Times, spiegando che la società russa avrebbe dovuto fornire due miliardi di metri cubici di gas da qui al primo ottobre, quando doveva scadere l’attuale contratto. “GasTerra ha deciso di non accettare le richieste unilaterali di pagamento da parte di Gazprom – si legge in un comunicato della società- e in risposta a questa decisione di GasTerra, Gazprom ha annunciato l’interruzione della fornitura con effetto dal 31 maggio 2022”. La compagnia olandese ha comunque assicurato di aver già provveduto a comprare gas da altre fonti per provvedere ai 2 miliardi di metri cubi che si aspettava di ricevere da Gazprom fino a ottobre. “Il mercato europeo del gas è ampio e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Da domani la compagnia statale russa Gazprom interromperà le forniture di gas, dopo che la società distributrice GasTerra ha rifiutato il pagamento in. Lo riferisce il sito Nl Times, spiegando che la società russa avrebbe dovuto fornire due miliardi di metri cubici di gas da qui al primo ottobre, quando doveva scadere l’attuale contratto. “GasTerra ha deciso di non accettare le richieste unilaterali di pagamento da parte di Gazprom – si legge in un comunicato della società- e in risposta a questa decisione di GasTerra, Gazprom ha annunciato l’interruzione della fornitura con effetto dal 31 maggio 2022”. La compagnia olandese ha comunque assicurato di aver già provveduto a comprare gas da altre fonti per provvedere ai 2 miliardi di metri cubi che si aspettava di ricevere da Gazprom fino a ottobre. “Il mercato europeo del gas è ampio e ...

