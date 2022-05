La "data X" in cui può venire giù tutto. Gira una voce pesantissima: "Vogliono uscire dal governo e quel giorno..." (Di lunedì 30 maggio 2022) Un vera e propria mina sotto le poltrone del governo. Nelle chat grilline corre una voce inquietante: Giuseppe Conte vorrebbe portare il Movimento fuori dall'esecutivo dando vita ad un appoggio esterno. Il campo del Movimento da largo potrebbe diventare stretto. Come riporta il Corriere, il leader dei Cinque Stelle avrebbe capito una cosa: la politica dell'unità nazionale non porta consensi ai grillini. E dunque per dare una scossa al Movimento in vista delle prossime scadenze elettorali, le politiche soprattutto, Conte potrebbe mandare all'aria l'appoggio al governo solo per guadagnare qualche misero punto percentuale nei sondaggi. E in questo quadro vanno lette con molta attenzione le parole di Paola Taverna che in un'intervista al Fatto ha detto chiaramente che "al governo non si resta ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Un vera e propria mina sotto le poltrone del. Nelle chat grilline corre unainquietante: Giuseppe Conte vorrebbe portare il Movimento fuori dall'esecutivo dando vita ad un appoggio esterno. Il campo del Movimento da largo potrebbe diventare stretto. Come riporta il Corriere, il leader dei Cinque Stelle avrebbe capito una cosa: la politica dell'unità nazionale non porta consensi ai grillini. E dunque per dare una scossa al Movimento in vista delle prossime scadenze elettorali, le politiche soprat, Conte potrebbe mandare all'aria l'appoggio alsolo per guadagnare qualche misero punto percentuale nei sondaggi. E in questo quadro vanno lette con molta attenzione le parole di Paola Taverna che in un'intervista al Fatto ha detto chiaramente che "alnon si resta ad ...

