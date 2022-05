Isola dei Famosi eliminato: chi è uscito ieri sera definitivamente? Percentuali 30 maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Un eliminato a gran sorpresa a L’Isola del Famosi 2022: scopriamo chi è uscito tra i naufraghi al televoto flash di ieri sera 30 maggio! Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è stato eliminato dalla Playa ieri sera 30 maggio? Percentuali Chi erano i concorrenti che rischiavano l’eliminazione ieri? Durante la puntata de L’Isola dei Famosi... Leggi su donnapop (Di lunedì 30 maggio 2022) Una gran sorpresa a L’del2022: scopriamo chi ètra i naufraghi al televoto flash di30! Leggi anche:dei: chi è statodalla Playa30Chi erano i concorrenti che rischiavano l’eliminazione? Durante la puntata de L’dei...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - elafashionable : RT @serenity______A: Soleil è l'incubo dei reality,la ritrovi ovunque. Non passa un anno senza oh #isola - sca_moni : ISOLA DEI FAMOSI PIÙ ICONIC DI SEMPRE IMMEDIATAMENTE ROVINATA, È VERO QUESTO DETTO. #isola - io_surf : RT @evarossitre: Cioè ma Soleil è un concorrente? No vabbè meno male che non ha bisogno dei reality e in un anno ha fatto due. Ma come sta… - IvanoEmme : si, però ricordate a Vera che è durata poco più di Silvano dei Cowntry Cousins #Isola -