Il Paradiso delle Signore, si girano le puntate inedite: nel cast una nuova attrice (Di lunedì 30 maggio 2022) Mentre mezza Italia si accinge a fare le vacanze estive, lunedì 30 maggio gli attori de Il Paradiso delle Signore sono tornati a lavorare a pieno ritmo. In questa data, infatti, sono partite le riprese della settima stagione ed è stato possibile scoprire in anticipo chi è stato riconfermato all'interno della daily soap. Quello che, però, incuriosisce maggiormente i telespettatori di Rai 1 sono le novità che li attendono in vista del mese di settembre. A quanto pare ci sarà una nuova attrice che avrà a che fare con Marco di Sant'Erasmo! Spoiler Il Paradiso delle Signore, la new entry Roberta Fradusco Anche nella nuova avventura de Il Paradiso delle Signore 7 sarà dato spazio a dei ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 30 maggio 2022) Mentre mezza Italia si accinge a fare le vacanze estive, lunedì 30 maggio gli attori de Ilsono tornati a lavorare a pieno ritmo. In questa data, infatti, sono partite le riprese della settima stagione ed è stato possibile scoprire in anticipo chi è stato riconfermato all'interno della daily soap. Quello che, però, incuriosisce maggiormente i telespettatori di Rai 1 sono le novità che li attendono in vista del mese di settembre. A quanto pare ci sarà unache avrà a che fare con Marco di Sant'Erasmo! Spoiler Il, la new entry Roberta Fradusco Anche nellaavventura de Il7 sarà dato spazio a dei ...

